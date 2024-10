Bari, accusato di aver ucciso la moglie si toglie la vita in carcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è tolto la vita nel carcere di Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia (Bari) fermato lo scorso 6 ottobre con l'accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. Tg24.sky.it - Bari, accusato di aver ucciso la moglie si toglie la vita in carcere Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è tolto laneldiGiuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia () fermato lo scorso 6 ottobre con l'accusa dila60enne Maria Arcangela Turturo.

Napoli Primavera - Rocco : “Vittoria col Bari? Partita controllata - ma dobbiamo crescere ancora” - Dobbiamo essere bravi a gestire questi tre momenti cercando di dare spazio anche a qualcuno che fino ad adesso ha giocato meno. Napoli Primavera – spazionapoli. Di questo mi dispiace tanto, però bisogna trovare un equilibrio di squadra al più presto possibile ci stiamo riuscendo. Il Napoli primavera ha battuto questo pomeriggio il Bari nel match valevole per il quinto turno del campionato ... (Spazionapoli.it)

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari - prima occasione per gli azzurri! - All. All. Novità nell’assetto tattico del Napoli, schieratosi con il 4-2-3-1. Rocco BARI: De Lucci; Spadavecchia, Sassarini, Pinto, Polito, Mavraj, Caputi, Palumbo, De Martino, Suriano, Labianca. Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti e Luca Marucci. 1? – La gara ha inizio. (Spazionapoli.it)

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari - inizia il match! - Ultimi minuti di attesa prima del calcio d’inizio, in programma alle ore 15. Napoli Bari PrimaveraSquadre in campo per il riscaldamento di rito. All. È il Bari a muovere il primo pallone. Quinta gara del campionato Primavera 2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare il Bari ultimo in classifica. (Spazionapoli.it)