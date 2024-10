Bergamonews.it - Aziende agricole di montagna: dalla Regione 3 milioni e 9mila euro per la Bergamasca

(Di martedì 22 ottobre 2024)Lombardia finanzierà con quasi 18dia oltre 4.700che hanno presentato domanda per misura SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali di, prevista nell’ambito della PAC 2023-2027. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. “L’agricoltura di– dichiara Beduschi – non è solo un’attività economica, ma un modo di vivere che preserva il nostro patrimonio culturale e ambientale. Le numerose richieste ricevute dimostrano che gli agricoltori disono pronti a investire nel futuro delle loro, tanto che per soddisfarle tutte abbiamo deciso di ampliare di ulteriore 800.000il budget iniziale del bando, previsto per 17”. La misura è concepita per valorizzare le impreseoperanti in contesti montani.