Auto, Acea: cresce il mercato elettrico (Di martedì 22 ottobre 2024) 8.44 Dopo mesi in calo, aumentano le vendite di Auto elettriche in Europa, anche se restano lontane dai livelli attesi.Così l'Associazione dei produttori (Acea). A settembre hanno rappresentato il 17,3% delle vendite (+9,8% annuo),rispetto al 14,8% di settembre 2023. Non è un "florido mercato" afferma il direttore Acea,Sigrid de Vries."La quota di mercato delle elettriche è inferiore di quasi l'1% rispetto al 2023, e i volumi sono inferiori di quasi il 6%" Le ibride superano le Auto a benzina raggiungendo il 32,8% del mercato Ue. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 8.44 Dopo mesi in calo, aumentano le vendite dielettriche in Europa, anche se restano lontane dai livelli attesi.Così l'Associazione dei produttori (). A settembre hanno rappresentato il 17,3% delle vendite (+9,8% annuo),rispetto al 14,8% di settembre 2023. Non è un "florido" afferma il direttore,Sigrid de Vries."La quota didelle elettriche è inferiore di quasi l'1% rispetto al 2023, e i volumi sono inferiori di quasi il 6%" Le ibride superano lea benzina raggiungendo il 32,8% delUe.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto - Acea : vendite Ue a settembre -6 - 1% - Stellantis -27% - 702 unità, con una quota di mercato Ue in aumento al 17,3%. In crescita invece le ibride +12,5% che, con una quota di mercato in aumento al 32,8%, hanno superato le auto a benzina. (askanews) – A settembre prosegue il calo del mercato dell’auto Ue. Stellantis invece ha chiuso il mese in calo del -27,1% a 120. (Ildenaro.it)

Germania : “Rivedere norme sulla CO2 già nel 2025”. Luca De Meo (Acea) : “La futura auto green? Compatta e leggera” - “Ha senso affrontare la questione ora, cioè farlo un po’ prima, in modo che i cambiamenti che probabilmente saranno strutturali nel mercato possano essere presi in considerazione negli obiettivi che sono stati fissati nel 2019”, ha dichiarato il vice-cancelliere e ministro dell’Economia, Robert Habeck, dopo un incontro con i rappresentanti di costruttori, sindacati e produttori di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Auto : Milani (Fdi) - ‘Ue ascolti monito di Acea se mercato elettrico non decolla’ - Lo dice in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera. Roma, 19 set. . (Adnkronos) – “Se nemmeno i produttori di automobili europei credono nella riconversione verso l’elettrico, al punto di chiedere incentivi economici per continuare a produrre auto ad emissioni zero, credo che la nuova Commissione e il Parlamento europeo ... (Calcioweb.eu)