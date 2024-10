Aston Villa-Bologna 1-0 LIVE: McGinn sblocca il risultato, punizione dalla trequarti, nessuno la tocca e Skorupski non ci arriva (Di martedì 22 ottobre 2024) A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. PRIMO TEMPO Il Bologna si rende subito pericoloso con una buona occasione per Calcionews24.com - Aston Villa-Bologna 1-0 LIVE: McGinn sblocca il risultato, punizione dalla trequarti, nessuno la tocca e Skorupski non ci arriva Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) APark, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. PRIMO TEMPO Ilsi rende subito pericoloso con una buona occasione per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa-Bologna 0-0 LIVE : fine primo tempo - A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. PRIMO TEMPO Il Bologna si rende subito pericoloso con una buona occasione per […]. (Calcionews24.com)

Aston Villa-Bologna 0-0 LIVE : grande occasione per Dallinga - Ndoye indovina il filtrante - ma Martinez lo mura - ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, […]. A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League ... (Calcionews24.com)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - Una prestazione che non ha soddisfatto, a maggior vista la superiorità numerica per l’espulsione di Alessio Romagnoli per gran parte della partita giocata sabato sera. I padroni di casa del manager spagnolo Unai Emery si presentano a questa sfida dopo la vittoria nell’ultimo turno della Premier League sul campo del Fulham e il quarto posto in classifica consolidato alle spalle delle corazzate ... (Calciomercato.it)