Quotidiano.net - Alluvioni, l’esperta di gestione delle crisi: “Serve un pronto soccorso psicologico”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 Ottobre 2024. I danni di un’alluvione, come quella che ha colpito Bologna e l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi, non sono solo quelli che si vedono. E quando i ricordi di una vita e il senso di sicurezza vengono spazzati via, in molti – anche tra i soccorritori – hanno bisogno di quello che gli esperti definiscono come. “Quando accade un evento potenzialmente traumatico – spiega la psicologa Katuscia Giordano, esperta in– è importante intervenire subito per offrire un sostegno emotivo immediato. Ad esempio, si può fornire un supportoper aiutare chi è in difficoltà a sentirsi più calmo e sicuro. Questo è ciò che chiamiamo. Oppure si organizzano incontri di gruppo poco dopo l'evento, dove le persone possono parlare e condividere le loro esperienze per ridurre l'impatto emotivo.