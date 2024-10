Allerta piena del Po a Ferrara: Ordinanza di evacuazione e situazione monitorata (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’agenzia regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta rossa a causa della crescente piena del fiume Po, con particolare attenzione al tratto che attraversa la provincia di Ferrara. Il livello idrometrico ha raggiunto i 2.5 metri, superando la soglia di guardia, ma al momento non si registrano situazioni di emergenza. Tuttavia, per garantire la sicurezza dei residenti, il sindaco Alan Fabbri ha firmato un’Ordinanza di evacuazione che ha interessato sette nuclei familiari e quattro attività economiche nella zona golenale del grande fiume. Il superamento della soglia rossa e le misure preventive Il fiume Po, uno dei corsi d’acqua più importanti d’Italia, ha superato negli ultimi giorni la soglia critica di Allerta, destando preoccupazione tra le autorità e la popolazione. Con un livello idrometrico di 2. Gaeta.it - Allerta piena del Po a Ferrara: Ordinanza di evacuazione e situazione monitorata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’agenzia regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’rossa a causa della crescentedel fiume Po, con particolare attenzione al tratto che attraversa la provincia di. Il livello idrometrico ha raggiunto i 2.5 metri, superando la soglia di guardia, ma al momento non si registrano situazioni di emergenza. Tuttavia, per garantire la sicurezza dei residenti, il sindaco Alan Fabbri ha firmato un’diche ha interessato sette nuclei familiari e quattro attività economiche nella zona golenale del grande fiume. Il superamento della soglia rossa e le misure preventive Il fiume Po, uno dei corsi d’acqua più importanti d’Italia, ha superato negli ultimi giorni la soglia critica di, destando preoccupazione tra le autorità e la popolazione. Con un livello idrometrico di 2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piena del Po - a Ferrara domani pronti ad evacuare 7 famiglie - Si tratta di una firma preventiva, effettiva per il momento in cui il Po salirà a tale livello in cui scatta la soglia rossa”. “Da questa mattina abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con i dirigenti del Comune e siamo in costante contatto con la Protezione Civile. Questa mattina alle 11. (Ildenaro.it)