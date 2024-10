A un anno dal massacro del 7 ottobre il libro di Sharon Nizza, la cronaca tra choc e sottovalutazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Conserva la memoria di un giorno buio'', un racconto ''da mattina a sera'' del 7 ottobre del 2023, del terribile massacro compiuto da Hamas ''perché nessuno un giorno possa dire che non è stato''. Così l'editorialista di Repubblica Maurizio Molinari ha sintetizzato il libro di Sharon Nizza, '7 ottobre 2023. Israele, il giorno L'articolo A un anno dal massacro del 7 ottobre il libro di Sharon Nizza, la cronaca tra choc e sottovalutazioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Conserva la memoria di un giorno buio'', un racconto ''da mattina a sera'' del 7del 2023, del terribilecompiuto da Hamas ''perché nessuno un giorno possa dire che non è stato''. Così l'editorialista di Repubblica Maurizio Molinari ha sintetizzato ildi, '72023. Israele, il giorno L'articolo A undaldel 7ildi, latraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sopravvissuta al massacro di Hamas del 7 ottobre - Shirel si è tolta la vita : aveva solo 22 anni - Il fratello: "Se lo Stato si fosse preso cura di lei, niente di tutto questo sarebbe successo. Shirel Golan è stata trovata priva di vita nella sua casa a Porat, vicino Netanya, in Israele: non è riuscita a superare i traumi dell'attentato compiuto da Hamas durante il festival musicale Nova il 7 ottobre 2023. (Fanpage.it)

Shirel Golan suicida nel giorno del suo compleanno - era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre - Era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre al Nova Festival: ieri, nel giorno del suo 22esimo compleanno, Shirel Golan ha deciso di togliersi la vita. Israele 7 ottobre, un anno dall'attacco... (Ilmattino.it)

La storia di Shirel Golan - sopravvissuta al massacro del 7 ottobre e morta suicida a 22 anni - Era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre di Hamas al Nova Festival, dove centinaia di ragazzi riuniti a Reim per partecipare al rave furono presi in ostaggio dai terroristi. I servizi sociali del ministero della Salute hanno risposto che un pacchetto di assistenza e sostegno ai sopravvissuti al rave è già disponibile in un’ampia varietà di forme. (Lettera43.it)