Truffa con falsi carabinieri: due donne arrestate dopo aver derubato un'anziana a Fermo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio decisamente preoccupante ha scosso la città di Fermo, dove una donna di 85 anni è stata vittima di una Truffa orchestrata da due individui che si sono spacciati per carabinieri e avvocati. Questo caso sottolinea l'importanza di stare all'erta contro tali inganni e la rapidità di intervento delle forze dell'ordine. Non è la prima volta che simili metodi vengono utilizzati, e la crescente frequenza di questi episodi evidenzia la necessità di misure di prevenzione più efficaci. La dinamica della Truffa Nella serata del 18 ottobre, l'anziana residente a Fermo ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è qualificato come capitano dei carabinieri. Durante la conversazione, il Truffatore ha comunicato alla donna che suo figlio era stato arrestato in seguito a un incidente stradale.

