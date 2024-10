Ilnapolista.it - Totti: «Mi hanno cercato squadre di Serie A per tornare a giocare, mi hanno fatto venire un po’ di pensieri»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex capitano della Roma Francescoha partecipato all’evento di Betsson Sport in cui non ha escluso il ritorno al calcio giocato.: «Ritorno a? MialcunediA di recente» Ha dichiarato: «Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati adopo tanti anni dalla fine della carriera. MialcunediA di recente, miun po’ di pazzia, un po’ diNon la Roma. Sarebbe difficile. InA mi dovrei allenare bene». Ha poi aggiunto: «La Lazio? Nemmeno l’avrei presa in considerazione. Sono chiacchiere, si fa per scherzare: 2-3 mesi sarei pronto. Quante cose si dicono. Io gioco ancora a 48 anni,. Mezz’ora, venti minuti. Se dovessi fare una pazzia la farei in Italia, non all’estero, ma è una pazzia.