Stadio San Siro, domani incontro tra Sala, Inter e Milan: i dettagli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stadio San Siro, continua il lavoro di Milan e Inter per capire cosa fare con il nuovo impianto e non solo. domani importante incontro Pianetamilan.it - Stadio San Siro, domani incontro tra Sala, Inter e Milan: i dettagli Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)San, continua il lavoro diper capire cosa fare con il nuovo impianto e non solo.importante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Suonerò allo Stadio San Siro. Non penso sia un azzardo - ci sono artisti che fanno concerti lì anche dopo pochi anni di carriera” : Gabry Ponte pronto a far ballare - Alcuni spunti nuovi verranno fuori nelle prossime settimane, utili per il live: “Viaggio molto mi sono venute delle idee, sono un sognatore. La club culture che noi abbiamo in Italia è totalmente diversa da quella che c’è in altri Paesi europei ed è per questo che un evento del genere non è mai stato fatto, non perché non ci siano gli artisti. (Ilfattoquotidiano.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. . . Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. (Milanotoday.it)

Salini (AD Webuild) : «Uno stadio accanto a San Siro? Una follia!» - Quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia per realizzare un nuovo impianto si analizzerà di nuovo il nostro progetto». Le due società indagano su tale soluzione, avendone discusso in via preliminare con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quel che è certo è che le dirigenze delle due squadre non intendano più proseguire alla Scala del calcio, trattandosi di sfruttare gli introiti ... (Inter-news.it)