Stadio Ferraris, Bucci: «Avevamo pensato a questa soluzione. Abbiamo ricevuto queste offerte» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco di Genova è tornato sul discorso relativo allo Stadio Ferraris. Ecco le sue dichiarazioni Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato del progetto del restyling dello Stadio Ferraris, con Genoa e Sampdoria dirette interessate e uno sguardo anche ad Euro 2023. Le sue parole rilasciate in un’intervista a Primocanale.it. IPOTESI – «Avevamo pensato di spostarlo, le tifoserie sono molto affezionate allo Calcionews24.com - Stadio Ferraris, Bucci: «Avevamo pensato a questa soluzione. Abbiamo ricevuto queste offerte» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco di Genova è tornato sul discorso relativo allo. Ecco le sue dichiarazioni Marco, sindaco di Genova, ha parlato del progetto del restyling dello, con Genoa e Sampdoria dirette interessate e uno sguardo anche ad Euro 2023. Le sue parole rilasciate in un’intervista a Primocanale.it. IPOTESI – «di spostarlo, le tifoserie sono molto affezionate allo

