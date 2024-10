Scoperti enormi depositi di ghiaccio sotto la superficie di Marte: impatti sulla ricerca e sull’esplorazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ricerca condotta dall’Agenzia Spaziale Italiana ha rivelato nuovi dettagli straordinari riguardanti le riserve di ghiaccio su Marte, specificamente nella regione di Medusae Fossae. Situato vicino all’equatore del Pianeta Rosso, questo deposito di ghiaccio sotterraneo esteso fino a 3,7 chilometri rappresenta una scoperta significativa che potrebbe alterare le nostre comprensioni esistenti su Marte e sulla sua storia climatica. La scoperta del ghiaccio nel sottosuolo di Marte Nella vasta regione geologica di Medusae Fossae, i ricercatori hanno recentemente identificato depositi di ghiaccio che si trovano a una profondità di circa 3,7 chilometri sotto la superficie marziana, una scoperta che supera quanto era stato stimato in precedenza. Gaeta.it - Scoperti enormi depositi di ghiaccio sotto la superficie di Marte: impatti sulla ricerca e sull’esplorazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentecondotta dall’Agenzia Spaziale Italiana ha rivelato nuovi dettagli straordinari riguardanti le riserve disu, specificamente nella regione di Medusae Fossae. Situato vicino all’equatore del Pianeta Rosso, questo deposito disotterraneo esteso fino a 3,7 chilometri rappresenta una scoperta significativa che potrebbe alterare le nostre comprensioni esistenti susua storia climatica. La scoperta delnelsuolo diNella vasta regione geologica di Medusae Fossae, itori hanno recentemente identificatodiche si trovano a una profondità di circa 3,7 chilometrilamarziana, una scoperta che supera quanto era stato stimato in precedenza.

Spazio - c’è vita sotto il ghiaccio di Marte : luce per la fotosintesi e meno radiazioni - Il team, guidato da Aditya Khuller, ha eseguito una serie di analisi per capire quali zone del sottosuolo marziano potrebbero ospitare vita fotosintetica. Questo, almeno, e’ quanto sostengono gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory, della NASA, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Communications Earth & Environment per rendere noti i risultati del proprio lavoro. (Ildenaro.it)