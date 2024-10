Sciopero scuola il 15 novembre: sindacati, associazioni e collettivi in piazza contro il governo Meloni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 15 novembre, sindacati, associazioni e collettivi scenderanno in piazza per uno Sciopero studentesco nazionale contro le politiche del ministro Valditara e del governo Meloni. L'articolo Sciopero scuola il 15 novembre: sindacati, associazioni e collettivi in piazza contro il governo Meloni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 15scenderanno inper unostudentesco nazionalele politiche del ministro Valditara e del. L'articoloil 15inil

Sciopero del trasporto pubblico per venerdì 8 novembre a Milano. I sindacati aderenti : “Non sono previste fasce di garanzia” - . Dopo gli scioperi di luglio e settembre non abbiamo ricevuto nessuna convocazione per giungere ad una soluzione della vertenza ed avviare un confronto serio tra le parti. A questo punto, riteniamo necessario un intervento deciso del Governo e del Ministero dei Trasporti che prendano in carico la situazione”. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre : viaggi a rischio per 24 ore - . L'agitazione, che coinvolge anche il trasporto ferroviario. .  Tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre, infatti, i viaggi saranno a rischio per 24 ore a causa dello sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base Cub e Sgb. Nuovo sciopero dei treni in arrivo a novembre. (Novaratoday.it)

Studenti lombardi in assemblea : incontro a Milano sul diritto allo studio e verso lo sciopero nazionale di novembre - Questo evento rappresenta un'importante tappa verso lo sciopero studentesco nazionale del 15 novembre, che sarà la data autunnale più significativa per il sindacato studentesco e il movimento tutto. . Con l’obiettivo di creare una rete di realtà territoriale, regionale e nazionale, e volendo approfondire il tema del diritto allo studio in ottica intersezionale, saranno presenti rappresentanti ... (Ilgiorno.it)