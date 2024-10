Roma 2024: tutti gli ospiti del galà benefico Best Movie Worlds (Di lunedì 21 ottobre 2024) Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Silvia D'Amico e Donatella Finocchiaro tra gli ospiti dell'evento ospitato nell'ambito della Festa del Cinema di Roma 2024. Il neonato gala benefico Best Movie Worlds, alla prima edizione nell'ambito della Festa del Cinema di Roma 2024, all'interno del programma Risonanze, sfodera i suoi assi nella manica. L'evento, in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre, vedrà la partecipazione di grandi nomi del cinema e dello spettacolo in una serata a sostegno del no profit. Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Silvia D'Amico, Donatella Finocchiaro, Anna Foglietta, Greta Scarano, Andrea Bosca, Valentina Cervi e Alessio Vassallo saranno i protagonisti della serata che vuole essere un'occasione per raccontare i "mondi" alternativi degli ospiti presenti. Gli attori avranno, dunque, Movieplayer.it - Roma 2024: tutti gli ospiti del galà benefico Best Movie Worlds Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Silvia D'Amico e Donatella Finocchiaro tra glidell'evento ospitato nell'ambito della Festa del Cinema di. Il neonato gala, alla prima edizione nell'ambito della Festa del Cinema di, all'interno del programma Risonanze, sfodera i suoi assi nella manica. L'evento, in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre, vedrà la partecipazione di grandi nomi del cinema e dello spettacolo in una serata a sostegno del no profit. Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Silvia D'Amico, Donatella Finocchiaro, Anna Foglietta, Greta Scarano, Andrea Bosca, Valentina Cervi e Alessio Vassallo saranno i protagonisti della serata che vuole essere un'occasione per raccontare i "mondi" alternativi deglipresenti. Gli attori avranno, dunque,

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : tiebreak dominato dal romano - Scappa via il dritto incrociato del romano. 30-30 Prima esterna vincente del romano. 5-5 Game Cobolli. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli ed Alejandro Davidovich Fokina. 3-1 Cobolli. 13:53 Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard ... (Oasport.it)

Gael Garcia Bernal sul red carpet della Festa di Roma 2024 #RoFF19 - 1 di 3 ... (Cinefilos.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa al traffico via di Torrevecchia ... (Romadailynews.it)