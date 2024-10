Richiamata dal mercato Luganega stagionata per rischio salmonella: i lotti e i pericoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministero della Salute italiano ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare che interessa un prodotto che i consumatori possono acquistare al supermercato. Si tratta di un lotto di Luganega stagionata che viene venduto a marchio Meggio dal 1962. Dietro la decisione presa dal dicastero c’è il rischio microbiologico collegato all’assunzione dell’alimento per la possibile presenza di salmonella spp. A disposizione dei consumatori il ministero della Salute ha fornito una serie di informazioni utili a riconoscere la Luganega stagionata, quali lotto, scadenza e stabilimenti di produzione, oltre a informare sui pericoli per chi dovesse mangiare questo prodotto. Quifinanza.it - Richiamata dal mercato Luganega stagionata per rischio salmonella: i lotti e i pericoli Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministero della Salute italiano ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare che interessa un prodotto che i consumatori possono acquistare al super. Si tratta di un lotto diche viene venduto a marchio Meggio dal 1962. Dietro la decisione presa dal dicastero c’è ilmicrobiologico collegato all’assunzione dell’alimento per la possibile presenza dispp. A disposizione dei consumatori il ministero della Salute ha fornito una serie di informazioni utili a riconoscere la, quali lotto, scadenza e stabilimenti di produzione, oltre a informare sui pericoli per chi dovesse mangiare questo prodotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Richiamata dal mercato Luganega stagionata per rischio salmonella: i lotti e i pericoli - Luganega stagionata richiamata dal mercato per rischio salmonella, il lotto è il numero 220824: come comportarsi per il rimborso. (quifinanza.it)

Rischio salmonella: richiamata salsiccia Luganega. L’allerta del Ministero: “Non consumatela” - L’allerta alimentare riguarda un lotto di Luganega stagionata a marchio Meggio dal 1962. La ragione indicata sull’avviso di richiamo per rischio microbiologico è la possibile presenza di Salmonella ... (fanpage.it)

Salame e luganega stagionata richiamati per rischio microbiologico - Il Ministero della Salute ha diffuso due avvisi. Il primo riguarda il richiamo di un lotto di Salame il secondo riguarda della Luganega ... (ilfattoalimentare.it)