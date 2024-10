Riapertura imminente del traforo del Gran Sasso: Caputi annuncia i dettagli cruciali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore, si è registrato un importante aggiornamento riguardo alla situazione del traforo del Gran Sasso, ubicato lungo l’autostrada A24. Pierluigi Caputi, commissario straordinario incaricato dal Governo per la sicurezza dell’acquifero, ha comunicato in una conferenza stampa svolta all’Aquila che il traforo riaprirà alla normale circolazione dei veicoli entro uno o due giorni. Questo annuncio arriva in seguito a un’interruzione temporanea della circolazione, iniziata il 14 ottobre, causata da possibili problemi strutturali del collettore idrico. L’emergenza scoperta ha comportato disagi per migliaia di automobilisti, che attendevano notizie sulla ripresa della viabilità. Gaeta.it - Riapertura imminente del traforo del Gran Sasso: Caputi annuncia i dettagli cruciali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore, si è registrato un importante aggiornamento riguardo alla situazione deldel, ubicato lungo l’autostrada A24. Pierluigi, commissario straordinario incaricato dal Governo per la sicurezza dell’acquifero, ha comunicato in una conferenza stampa svolta all’Aquila che ilriaprirà alla normale circolazione dei veicoli entro uno o due giorni. Questo annuncio arriva in seguito a un’interruzione temporanea della circolazione, iniziata il 14 ottobre, causata da possibili problemi strutturali del collettore idrico. L’emergenza scoperta ha comportato disagi per migliaia di automobilisti, che attendevano notizie sulla ripresa della viabilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La circolazione a senso unico alternato al Traforo del Gran Sasso : impatti e preoccupazioni economiche - Le ripercussioni sulle province di Teramo e L’Aquila Secondo Mauro Concezzi, responsabile nazionale di Cna Fita, i maggiori disagi ricadranno sulle province di Teramo e L’Aquila, con un significativo incremento dei tempi di percorrenza a causa del restringimento del tratto stradale. La difficoltà di trasporto potrebbe portare a ritardi nelle consegne e a una rivisitazione dei contratti con i ... (Gaeta.it)

Lavori sospesi nel traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi si attiene alle indicazioni del Commissario straordinario - La concessionaria Strada dei Parchi ha segnalato la rottura del collettore di drenaggio principale, conosciuto come "canala", all'interno del Traforo del Gran Sasso. "La gestione di tale infrastruttura - spiega la società che gestisce l'autostrada - è affidata a Ruzzo Reti S.p.A., società... (Chietitoday.it)

Sospese le indagini per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso - torbidità dell'acqua nella galleria destra - Le indagini propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso sono state sospese, a soli tre giorni dall'avvio. La ditta incaricata dei lavori, Italferr, come riporta l'agenzia Ansa, ha riconsegnato l'area di cantiere in seguito a una segnalazione da... (Chietitoday.it)