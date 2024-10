Gaeta.it - Riapertura della galleria Montagnola: completati gli importanti lavori di ammodernamento

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, ubicata lungo il raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni, riaprirà al traffico questa sera dopo la conclusione disignificativi che hanno richiesto un investimento di 9,3 milioni di euro. Questo progetto, messo in atto dall’ANAS, è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura, che rappresenta una parte fondamentalerete stradale transeuropea. Dettagli suieseguiti Il progetto diha comportato una serie di interventi mirati a potenziare gli impianti tecnologici e le opere di servizio, rispettando le più moderne normative di sicurezza. Laè costituita da due fornici, ciascuno dotato di due corsie per senso di marcia e si estende per circa 800 metri.