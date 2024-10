Prosegue l'inverno demografico. L'Istat certifica: nei primi 7 mesi del 2024, 4600 nati in meno (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull'anno precedente. Ma il calo Prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21. Nel 2023 - spiega l'Istat in un report su natalità e fecondità della popolazione residente relativa all'anno 2023 - le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Agi.it - Prosegue l'inverno demografico. L'Istat certifica: nei primi 7 mesi del 2024, 4600 nati in meno Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, registrando un calo del 3,4% sull'anno precedente. Ma il caloanche nel: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 inrispetto allo stesso periodo del 2023. Il numero medio di figli per donna scende: si attesta a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata suidelevidenzia una fecondità pari a 1,21. Nel 2023 - spiega l'in un report su natalità e fecondità della popolazione residente relativa all'anno 2023 - le nascite della popolazione residente sono 379.890, 13mila inrispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sonopoco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso.

