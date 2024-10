Promozione / Marengo alla Jesina ? Dalla società trapelano voci di smentita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli JESI, 21 ottobre 2024 – In mattinata si è sparsa la voce di un rinforzo per la Jesina che ieri ha battuto il Tavullia Valfoglia per 4-1. Si tratterebbe di Elias Marengo, centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli. Al riguardo dalla società leoncella trapelano voci di smentita sull’acquisto. ©riproduzione riservata L'articolo Promozione / Marengo alla Jesina ? Dalla società trapelano voci di smentita proviene da Lo sport della Vallesina. .com - Promozione / Marengo alla Jesina ? Dalla società trapelano voci di smentita Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto,Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli JESI, 21 ottobre 2024 – In mattinata si è sparsa la voce di un rinforzo per lache ieri ha battuto il Tavullia Valfoglia per 4-1. Si tratterebbe di Elias, centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto,Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli. Al riguardo dleoncelladisull’acquisto. ©riproduzione riservata L'articolo? Ddiproviene da Lo sport della Vallesina.

Promozione / Marengo alla Jesina ? Chiariotti : “non lo abbiamo preso” - Centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio Nazzaro e lo scorso campionato con la maglia dell’Urbania allenato proprio da Mirco Omiccioli JESI, 21 ottobre 2024 – In mattinata si è sparsa la voce di un rinforzo per la Jesina che ieri ha battuto il Tavullia Valfoglia per 4-1. Si tratterebbe di Elias Marengo, centrocampista, con un trascorso a Fabriano Cerreto, alla Biagio ... (Vallesina.tv)

Promozione / In attesa di Jesina – Tavullia Valfoglia la Fermignanese prova l’allungo - I padroni di casa non hanno mai pareggiato, gli ospiti mai perso. Sarà il turno di tre debutti in panchina: Omiccioli (Jesina), Gobbi (Sassoferrato Genga), Manfredini (Lunano). . Il Barbara Monserra vuol dire la sua in casa della capolista Fermignanese VALLESINA, 18 ottobre 2024 – Il programma della quinta giornata del girone A di Promozione, che prevede ben sei gare nella giornata del ... (Vallesina.tv)

Promozione / Inizia il valzer delle panchine : Renzi (Lunano) e Giorgini (Jesina) ai saluti - Orso 0-2 Luchetti, Muratori (Diouane di Fermo), Barbara Monserra – Jesina 0-0 (Tarli di Ascoli Piceno), Sassoferrato Genga – Fermignanese 0-2 Piermattei E. L’avventura del tecnico pesarese sulla panchina biancoverde era iniziata nell’estate del 2022, stagione conclusa con il quarto posto finale e la sconfitta nei play-off contro il Tavullia; poi il ritorno a gennaio 2024 per sostituire Achille ... (Vallesina.tv)