Presentato il primo corso di formazione sportiva per ragazzi autistici di livello 1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Presentato il primo corso di formazione sportiva per ragazzi autistici di livello 1. Promosso dalla Fondazione Campania Welfare con il Coni e la Federico II. Nell’ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la Fondazione Campania Welfare promuove azioni rivolte al tema della “Disabilità e Inclusione” con la formazione dedicata a 15 ragazzi con spettro autistico di 2anews.it - Presentato il primo corso di formazione sportiva per ragazzi autistici di livello 1 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ildiperdi1. Promosso dalla Fondazione Campania Welfare con il Coni e la Federico II. Nell’ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la Fondazione Campania Welfare promuove azioni rivolte al tema della “Disabilità e Inclusione” con ladedicata a 15con spettro autistico di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In Campania il primo corso di formazione sportiva per ragazzi autistici di livello 1 - Al termine del corso di 30 ore gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione propedeutico al perfezionamento della figura di “Aspirante Aiuto Tecnico”. “E’ la prima esperienza di questo tipo in Italia – ha spiegato Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare – che prevede un corso di formazione che consentirà ai ragazzi che lo frequenteranno di ottenere un titolo, ... (Ildenaro.it)

Primo corso di laurea magistrale in scienze dell’alimentazione alla Tuscia : la cerimonia dei laureati - I dieci studenti che hanno concluso con successo il loro programma di studi sono rappresentativi di un futuro professionale dedicato e qualificato in un campo di crescente importanza globale. L’importanza di una formazione multidisciplinare diventa evidente attraverso l’analisi dei problemi legati a malnutrizione, diete equilibrate e sostenibili, ponendo l’accento sul legame tra alimentazione e ... (Gaeta.it)

Concorso docenti PNRR2 : risposte su punteggio e titoli di accesso - anche per chi ha superato il primo ma non rientra tra i vincitori - A rispondere ai quesiti dei lettori Caterina Bufanini, docente esperta molto seguita sui social per la chiarezza con cui risponde ai quesiti e spiega la normativa. 000 entro il 31 dicembre 2025, per cui servono concorsi annuali, di cui i primi due rappresentano la coda della fase transitoria verso il nuovo sistema. (Orizzontescuola.it)