Terzotemponapoli.com - Plastino: ”Calcio di oggi una noia mortale? Non posso dare torto a Tacconi. Juve-Napoli …”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Michele: “diuna? Nondifficilmente spettacolare, principale obiettivo di Conte annullare le mosse dell’avversario” Michele,noto giornalista e conduttore televisivo, in una lunga intervista concessa ai microfoni di News.Superscommesse.it ha condiviso interessanti osservazionicirca ilattuale, soffermandosi in questo passaggio sullo scontro diretto della quinta giornata trantuseterminato 0 a 0, una partita che l’ex bianconeroha ritenuto “di una”. Domandachevertesuunadichiarazione di Stefano: “Ildiè una. Ho vistontus-ed è stataunapalla”. Inoltre, egli ha aggiunto di essersidefinito “scomodo” per poterlavorareneisalottidellatelevisione.