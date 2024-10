Isaechia.it - Pechino Express 12, nel cast anche un famoso TikToker e un’amatissima protagonista di fiction? L’indiscrezione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ in partenza una nuova attesissima stagione di, gioco condotto da Costantino Della Gherardesca che vedrà mettersi alla prova nuove coppie di concorrenti. Le tappe del viaggio saranno: Filippine, Nepal e Thailandia. Ogni concorrente ha a disposizione il minimo indispensabile contenuto in uno zaino e soltanto un euro al giorno in valuta locale con cui cavarsela. Le coppie in ballo non possono utilizzare il denaro per finanziare i trasporti, ma eventualmente possono farsi pagare il biglietto di un mezzo pubblico dagli abitanti del posto. Nelle ultime ore impazzano le voci riguardanti i papabili protagonisti di questa nuova edizione, in onda su Sky. In QUESTO articolo vi avevamo parlato dell’imminente partecipazione di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova e Giaele De Donà, che saranno partner nel gioco.