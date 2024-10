Anteprima24.it - Nuove scoperte al comune di Paduli: le parole del sindaco Vessichelli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiarcheologiche dell’Università del Salento all’interno del vicus di Forum Novum sulla via Appia Traiana, nel territorio comunale diin provincia di Benevento. Nel corso della appena conclusa campagna di scavi, diretta da Giuseppe Ceraudo e Veronica Ferrari del Dipartimento di Beni Culturali, in località Piano di Sant’Arcangelo, sono stati aperti tre saggi di scavo lungo il tracciato del moderno tratturo che insiste sui resti e costituisce la sopravvivenza dell’antica via voluta dall’Imperatore Traiano nel 109 d.C., percorso alternativo alla via Appia da Benevento a Brindisi. Le indagini, realizzate su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, sono collegate al riconoscimento della via Appia Claudia e della Traiana a Patrimonio Universale dell’Umanità.