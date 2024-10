Nuova sede per i corsi d’area medica dell’Università di Parma a Piacenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e i corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università di Parma a Piacenza avranno una Nuova sede: si tratta del Campus di Crédit Agricole Italia, già Centro di formazione del Gruppo, in via San Bartolomeo 40 Parmatoday.it - Nuova sede per i corsi d’area medica dell’Università di Parma a Piacenza Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e idi laurea delle Professioni sanitariediavranno una: si tratta del Campus di Crédit Agricole Italia, già Centro di formazione del Gruppo, in via San Bartolomeo 40

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nautica - la cooperativa nata nel 2015 cresce e trova una nuova sede : più di 80 soci - valore di produzione di oltre 14 milioni - Nuova sede per la cooperativa Elettronsea, che sabato scorso ha inaugurato il nuovo stabilimento di via Bernardo Dovizi, nel pieno del distretto nautico forlivese. I nuovi impianti si estendono su circa 1300 metri quadri di uffici e aree produttive, raddoppiando in pratica lo spazio a... (Forlitoday.it)

Formia - apre la nuova sede del punto Gal sud pontino - Si tratta, infatti, di un organismo che può captare risorse comunitarie per finanziare progetti di sviluppo locale e incentivare il turismo. Avere un presidio in questo territorio significa non solo rendere più partecipe una intera area alle attività di programmazione del Gal Pesca Lazio, ma anche dare un supporto operativo ai tanti pescatori del posto che potranno accedere più facilmente al ... (Ilfaroonline.it)

Una nuova sede per l'Istituto storico della Resistenza di Novara - L'Istituto storico della Resistanza di Novara ha bisogno di una nuova sede. A dichiararlo, e chiederlo, è il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti: "Il prossimo anno celebreremo gli 80 anni della Liberazione e sarebbe un doveroso omaggio alla Resistenza trovare una nuova e adeguata... (Novaratoday.it)