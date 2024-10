Nucleare, entro fine anno la legge sulle nuove centrali. Fontana: «La Lombardia è disponibile» (Di lunedì 21 ottobre 2024) entro il 2024, ossia entro 70 giorni, il governo rispetterà l’impegno di presentare la legge quadro sulla realizzazione di nuove centrali nucleari. Il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, all’assemblea di Assolombarda, ha confermato l’intenzione di «elaborare entro fine anno un quadro normativo che permetta al nostro Paese di installare le nuove centrali nucleari di terza generazione avanzata, di quarta generazione e di lavorare anche sulla fusione». E c’è già chi ha dato la sua disponibilità a ospitare sul territorio le strutture sensibili. In testa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: «La Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e individuare dei siti in questo territorio». Nucleare e motori endotermici Agli industriali Urso ha parlato del piano del governo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024)il 2024, ossia70 giorni, il governo rispetterà l’impegno di presentare laquadro sulla realizzazione dinucleari. Il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, all’assemblea di Assolombarda, ha confermato l’intenzione di «elaborareun quadro normativo che permetta al nostro Paese di installare lenucleari di terza generazione avanzata, di quarta generazione e di lavorare anche sulla fusione». E c’è già chi ha dato la sua disponibilità a ospitare sul territorio le strutture sensibili. In testa, il presidente della RegioneAttilio: «La Regioneha già detto da tempo di esserea perseguire questo obiettivo e individuare dei siti in questo territorio».e motori endotermici Agli industriali Urso ha parlato del piano del governo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Novara segreta - tour nel centro storico tra leggende e misteri - Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta... (Novaratoday.it)

Legge di Bilancio 2025 - attesa per il testo in Parlamento. Dal 21 ottobre il vaglio della Camera - poi il Senato. Approvazione entro Natale - . L'articolo Legge di Bilancio 2025, attesa per il testo in Parlamento. Approvazione entro Natale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il governo Meloni ha varato la Legge di Bilancio 2025, un pacchetto di misure da circa 30 miliardi di euro (che saliranno a 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027) destinato a famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e natalità. (Orizzontescuola.it)

Nucleare - Urso : “Unica soluzione contro il carbone - Pichetto : “Disegno di legge delega entro fine anno” - L’attuazione del programma energetico resta quindi prioritario per il Governo Meloni, anche sul piano giuridico. L'articolo Nucleare, Urso: “Unica soluzione contro il carbone, Pichetto: “Disegno di legge delega entro fine anno” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Il Ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto hanno ribadito ... (Secoloditalia.it)