Morgan contro Asia Argento: "Io mi drogo? Lei si è fumata il brillantante per lavastoviglie"

Durante l'intervista rilasciata domenica scorsa a Verissimo, Asia Argento ha parlato anche del suo ex, Morgan. L'attrice ha spiegato come mai secondo lei X Factor e gli altri programmi in cui il suo ex ha lavorato, non gli hanno fatto del bene. Asia ha infine dichiarato che Morgan avrebbe problemi di dipendenze. "Lui è fortunato ad avere una figlia così, penso che lui lo sappia, ma non ne approfitta. Potrebbe essere salvifico questo amore, anche se i figli non dovrebbero salvare noi, siamo noi che dovremmo salvare i figli. Spero torni a essere Marco, quel bambino eterno che era. X Factor e le altre trasmissioni forse non gli hanno fatto un favore. Uno che ha problemi di dipendenza ha bisogno di toccare il fondo e quelle trasmissioni gli hanno evitato questa caduta. Per me toccare il fondo è stata una benedizione, mi sono curata.

