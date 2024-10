Moldavia:verso No all'ingresso nella Ue (Di lunedì 21 ottobre 2024) 1.08 Contro i pronostici i moldavi hanno respinto l'ingresso nell'Unione Europea, col 53,96% di No e il 46,04% a favore, dopo lo spoglio del 90% dei voti. Il referendum costituzionale,boicottato dalla Russia, ha evidenziato una pro fonda divisione nel Paese.Le elezioni hanno messo in evidenza la netta divi sione nell'ex repubblica sovietica tra coloro che sostengono l'adesione all'Ue romeni,giovani e diaspora e coloro che si oppongono alla rottura con la Rus sia, tra cui figurano russofoni,nostalgici e i più adulti. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 1.08 Contro i pronostici i moldavi hanno respinto l'nell'Unione Europea, col 53,96% di No e il 46,04% a favore, dopo lo spoglio del 90% dei voti. Il referendum costituzionale,boicottato dalla Russia, ha evidenziato una pro fonda divisione nel Paese.Le elezioni hanno messo in evidenza la netta divi sione nell'ex repubblica sovietica tra coloro che sostengono l'adesione all'Ue romeni,giovani e diaspora e coloro che si oppongono alla rottura con la Rus sia, tra cui figurano russofoni,nostalgici e i più adulti.

