Milan, Leao pronto a rilanciarsi: ritorno in campo con la Champions? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il successo contro l'Udinese, il Milan dimostra di saper vincere anche senza Leao e Theo: il portoghese punta a rifarsi in Champions? Pianetamilan.it - Milan, Leao pronto a rilanciarsi: ritorno in campo con la Champions? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il successo contro l'Udinese, ildimostra di saper vincere anche senzae Theo: il portoghese punta a rifarsi in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima pagina Gazzetta dello Sport : “Milan - Leao cerca un posto” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Milan - Paolo Di Canio contro Rafael Leao : non capisce l’importanza dell’ambiente e della squadra! L’attacco - it) Milan, Paolo Di Canio contro Rafael Leao: non capisce l’importanza dell’ambiente e della squadra! L’attacco LEGGI ANCHE Milan Futuro, disastro di Camarda e compagni sotto gli occhi di Ibrahimovic: ora Bonera… Di Canio ha anche voluto dare un parere su Paulo Fonseca e ha affermato che con la sua forte presa di posizione, lasciando fuori Leao per tutti i novanta minuti, ha fatto vedere a ... (Dailymilan.it)

Milan-Udinese - Marchegiani : “Giusto lasciare fuori Leao perché …” - Le parole dell’ex portiere di Torino e Lazio, Luca Marchegiani, riguardanti Rafael Leao al termine di Milan-Udinese 1-0 di 'San Siro'. (Pianetamilan.it)