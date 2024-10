Milan, Ballo-Touré torna in campo e si fa subito espellere: un disastro che costa caro! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il rientro in campo di Fode Ballo-Touré è disastroso e il terzino senegalese si fa espellere: il suo esordio con il Milan Futuro costa caro! Fode Ballo-Touré torna in campo dopo 5 mesi di assenza dai campi di gioco e lo fa in maniera disastrosa. Il terzino senegalese, infatti, è stato espulso per doppia ammonizione al 70esimo minuto della gara tra Milan Futuro e il Legnago. Il suo allontanamento dal campo è costato caro carissimo alla formazione allenata da Daniele Bonera. Sì perché dopo l’espulsione, Camarda e compagni sono andati in confusione e hanno subito tre gol nel giro di 15 minuti centrando così l’ennesima sconfitta di questo inizio di campionato davvero disastroso. Il terzino rossonero, messo ai margini del progetto da Zlatan Ibrahimovic, non scendeva in campo da ben 5 mesi, quando aveva giocato l’ultima partita con il Fulham. Dailymilan.it - Milan, Ballo-Touré torna in campo e si fa subito espellere: un disastro che costa caro! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il rientro indi Fodeè disastroso e il terzino senegalese si fa: il suo esordio con ilFuturo costa caro! Fodeindopo 5 mesi di assenza dai campi di gioco e lo fa in maniera disastrosa. Il terzino senegalese, infatti, è stato espulso per doppia ammonizione al 70esimo minuto della gara traFuturo e il Legnago. Il suo allontanamento dalè costato caro carissimo alla formazione allenata da Daniele Bonera. Sì perché dopo l’espulsione, Camarda e compagni sono andati in confusione e hannotre gol nel giro di 15 minuti centrando così l’ennesima sconfitta di questo inizio di campionato davvero disastroso. Il terzino rossonero, messo ai margini del progetto da Zlatan Ibrahimovic, non scendeva inda ben 5 mesi, quando aveva giocato l’ultima partita con il Fulham.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan Futuro - Bonera non ci sta : "Espulsione di Ballo Touré inesistente - rovinata una partita dominata per 70'" - Il Milan Futuro non ingrana e ancora una volta, sotto gli occhi tra l`altro del duo Kirowski-Ibrahimovic, la seconda squadra rossonera esce... (Calciomercato.com)

Milan Futuro-Legnago - Bonera : “Espulsione inventata su Ballo-Touré” | PM Video - Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Legnago Salus Nella giornata odierna il Milan Futuro ha perso 3-1 contro il Legnago Salus, squadra all'ultimo posto nella classifica di Serie C. Ecco il video del nostro Stefano Bressi . Il tecnico Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa al termine del match per commentare quanto ... (Pianetamilan.it)

Milan Futuro - Bonera : “Fonseca mi ha chiesto Camarda. Ballo-Touré …” - Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il match con il Legnago Salus. (Pianetamilan.it)