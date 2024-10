Liberoquotidiano.it - Migranti, il Cdm decisivo: la risposta del governo alle toghe, cosa cambia col decreto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di, ha approvato unlegge in materia di. Il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece ildel ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco. Non solo. In Cdm si è discusso anche del contrasto alla crisi dell'editoria. "Viene annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria".