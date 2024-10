Mattarella: “Cambiamenti climatici spesso all’origine delle disuguaglianze, necessario ridurre i divari sociali ed economici” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Le transizioni ecologica e digitale potranno avere successo solo se verranno concepite e attuate coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le società civili nel suo complesso. Un numero sempre più elevato di attori e di persone deve essere incluso nel governo delle transizioni e non soltanto subirne gli effetti. Questo è possibile se al centro dei processi di transizione sapremo porre, in modo condiviso, dei valori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. “Il valore di riferimento di entrambe le transizioni non può che essere, in primo luogo, quello dell’uguaglianza, della riduzione dei divari sociali ed economici. I Cambiamenti climatici sono sovente all’origine delle disuguaglianze e, in ogni caso, le accrescono. Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Cambiamenti climatici spesso all’origine delle disuguaglianze, necessario ridurre i divari sociali ed economici” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Le transizioni ecologica e digitale potranno avere successo solo se verranno concepite e attuate coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le società civili nel suo complesso. Un numero sempre più elevato di attori e di persone deve essere incluso nel governotransizioni e non soltanto subirne gli effetti. Questo è possibile se al centro dei processi di transizione sapremo porre, in modo condiviso, dei valori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo intervento al FestivalRegioni eProvince autonome a Bari. “Il valore di riferimento di entrambe le transizioni non può che essere, in primo luogo, quello dell’uguaglianza, della riduzione deied. Isono soventee, in ogni caso, le accrescono.

