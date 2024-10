Mani della ‘ndrangheta sulla Lombardia: confermate le condanne nel processo “Cavalli di razza” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presenza della ‘ndrangheta in Lombardia descritta nelle carte giudiziarie del processo scaturito dall’operazione “Cavalli di razza” è lontanissima dal concetto di “infiltrazione”, piuttosto tratteggia un quadro di profondo “radicamento” del gruppo criminale nel tessuto della Lombardia. Al centro del processo c’è la “locale” – così si chiama la principale struttura attraverso cui la ‘ndrangheta si organizza in un territorio – di Fino Mornasco, un comune di diecimila abitanti in provincia di Como. Questa cosca, per molti anni, ha reclutato affiliati e gestito buona parte del traffico criminale nella regione sfruttando – si legge nelle carte – “la forza di intimidazione derivante dalla fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento”. Ilgiorno.it - Mani della ‘ndrangheta sulla Lombardia: confermate le condanne nel processo “Cavalli di razza” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presenzaindescritta nelle carte giudiziarie delscaturito dall’operazione “di” è lontanissima dal concetto di “infiltrazione”, piuttosto tratteggia un quadro di profondo “radicamento” del gruppo criminale nel tessuto. Al centro delc’è la “locale” – così si chiama la principale struttura attraverso cui lasi organizza in un territorio – di Fino Mornasco, un comune di diecimila abitanti in provincia di Como. Questa cosca, per molti anni, ha reclutato affiliati e gestito buona parte del traffico criminale nella regione sfruttando – si legge nelle carte – “la forza di intimidazione derivante dalla fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Ndrangheta - morto il boss Giuseppe Pino Romano. Polizia in allerta per i funerali a Romano di Lombardia - Pino Romano, infatti, fu uno dei nomi di spicco dell’indagine ‘Squalo’ della procura distrettuale antimafia di Brescia. Romano di Lombardia. È stato anche indiziato per essere affiliato alle cosche calabresi. Romano venne arrestato nel 2005, poi condannato in primo grado a Bergamo a 26 anni per associazione di stampo mafioso nel processo ‘Nduja per estorsioni, armi, droga, usura. (Bergamonews.it)

Arrestato Domenico Papalia - figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia - per traffico di stupefacenti - Le autorità hanno operato un intenso monitoraggio delle attività di traffico e distribuzione della cocaina, un mercato che ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, complice la crescente domanda di stupefacenti in Italia e in altre parti d’Europa. Dettagli dell’operazione e arresto Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno eseguito cinque misure cautelari che hanno portato ... (Gaeta.it)

‘Ndrangheta - otto società in amministrazione giudiziaria in Lombardia - La misura preventiva è stata proposta e ottenuta dal Centro operativo DIA di Brescia. BRESCIA (ITALPRESS) – Otto società con sedi nelle province di Brescia e Mantova sono finite in amministrazione giudiziaria. Le società coinvolte operano in vari settori: agricolo, ippico, estrattivo, ma soprattutto turistico e della ristorazione. (Unlimitednews.it)