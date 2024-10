Maltempo in Calabria: esonda un torrente, sprofonda un’auto. Allerta a Lamezia Terme (Di lunedì 21 ottobre 2024) Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti Repubblica.it - Maltempo in Calabria: esonda un torrente, sprofonda un’auto. Allerta a Lamezia Terme Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Calabria - improvvisa voragine sulla Statale - auto di passaggio inghiottita dal buco a Lamezia - Continua a leggere . La vettura è finita completamente nella voragine larga diversi metri sulla strada statale 280. Il maltempo e le piogge intense delle ultime ore hanno generato diversi danni e disagi in Calabria con strade allagate, auto sommerse, tombini saltati e alberi caduti. Il comune di Maida è isolato per l’esondazione di un torrente. (Fanpage.it)

Maltempo in Calabria : esonda un torrente - isolato un Comune. Situazione critica a Lamezia Terme - Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari, un’auto è sprofondata in una voragine. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti. (Repubblica.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. Secondo quanto ricostruito,. . Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. (Gazzettadelsud.it)