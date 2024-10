Maltempo: fra le zone d’Italia oggi in allerta c’è il tarantino Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della Protezione civile: L’area perturbata presente sulle nostre regioni meridionali, tende a spostarsi lentamente verso sud-ovest e continuerà a determinare precipitazioni sparse, anche temporalesche, in particolare sui settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. Noinotizie.it - Maltempo: fra le zone d’Italia oggi in allerta c’è il tarantino Protezione civile, previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della: L’area perturbata presente sulle nostre regioni meridionali, tende a spostarsi lentamente verso sud-ovest e continuerà a determinare precipitazioni sparse, anche temporalesche, in particolare sui settori ionici. Sulla base delledisponibili, il Dipartimento dellad’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse, che integra ed estende il precedente.

Maltempo - Coldiretti : "Sacchi di sabbia posizionati a protezione delle strutture dell'Agriturismo" - Coldiretti ha definito "ore drammatiche", quelle nel corso di domenica 20, "nella zona dell'Argentano della frazione di Campotto", con particolare attenzione alla "situazione nei pressi dell'Agriturismo Agrilocanda di Tundo Sebastiano, di fronte al quale si stanno riversando le acque del fiume... (Ferraratoday.it)

Emergenza maltempo a Bologna - l'Umbria invia la Protezione Civile - Emergenza maltempo in Emilia-Romagna, l'Umbria invia i volontari della Protezione Civile. "Partiti questa mattina alle 5,30, a seguito della richiesta specifica che la colonna mobile regionale fosse attrezzata con kit idraulici, i volontari sono arrivati alle 9 circa e la colonna mobile... (Perugiatoday.it)

Interventi di emergenza della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Bologna dopo il maltempo - Questi interventi cooperativi non solo forniscono supporto immediato sul campo ma contribuiscono anche a rafforzare la preparazione e la risposta complessive del sistema di Protezione civile in Italia. L’importanza di un intervento tempestivo è cruciale in situazioni come queste, dove il rischio di danni ulteriori e di situazioni di pericolo per i cittadini è elevato. (Gaeta.it)