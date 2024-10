Liberoquotidiano.it - Malattie rare, Giornata mastocitosi: monumenti in viola e video che spiega cos'è

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Tre minuti per raccontare, anzi 're' attraverso immagini egrafiche la, una malattia rara, complessa e poco conosciuta, caratterizzata dalla crescita anomala e dall'accumulo in organi e tessuti di mastociti, un particolare tipo di cellule del sistema immunitario. E' l'obiettivo di #Telospiego, ileducazionale ideato da Asimas - Associazione italianae realizzato con il supporto non condizionante di Blueprint Medicines, presentato in occasione dell'annualemondiale dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia, che si celebra il 20 ottobre.