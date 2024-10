Lo scultore britannico, Ian Last, ha creato la versione Lego di Ed Sheeran (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ian Last, scultore di Woodbrige, artista noto per le reinterpretazioni dei personaggi della saga di Star Wars è anche un grande appassionato di musica pop, ha creato artigianalmente il Lego di Ed Sheeran. Ian Last, scultore britannico ha realizzato un Lego di Ed Sheeran L’uomo ha realizzato una versione dell’artista di Shape Of You da 25 cm, che lo vede con la maglia della squadra preferita, l’Ipswich Town e completo dei suoi coloratissimi tatuaggi sulle braccia. L’ultimissima riproduzione in Lego ha richiesto oltre un giorno di lavoro nel quale l’artista ha dipinto a mano una statuetta vuota, sulla quale sono stati modellati i capelli ed i tratti del cantautorer. L’opera andrà ad ampliare la sua esposizione nella Woodbrige Gallery. Metropolitanmagazine.it - Lo scultore britannico, Ian Last, ha creato la versione Lego di Ed Sheeran Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Iandi Woodbrige, artista noto per le reinterpretazioni dei personaggi della saga di Star Wars è anche un grande appassionato di musica pop, haartigianalmente ildi Ed. Ianha realizzato undi EdL’uomo ha realizzato unadell’artista di Shape Of You da 25 cm, che lo vede con la maglia della squadra preferita, l’Ipswich Town e completo dei suoi coloratissimi tatuaggi sulle braccia. L’ultimissima riproduzione inha richiesto oltre un giorno di lavoro nel quale l’artista ha dipinto a mano una statuetta vuota, sulla quale sono stati modellati i capelli ed i tratti del cantautorer. L’opera andrà ad ampliare la sua esposizione nella Woodbrige Gallery.

