LIVE Arnaldi-Goffin 6-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: l’azzurro salva due set-point, match acceso (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinora, Mattteo Arnaldi ha guadagnato il 76% dei punti con la prima di servizio. Per David Goffin, invece, il 67%. Goffin assistito dal fisioterapista: ferite su gomito e ginocchio, relative alla seconda palla-set del belga. Qualche abrasione per lui, speriamo nulla di grave. Lunga medicazione per il numero 54 del ranking. 6-5 Game Arnaldi che serve sul corpo e induce all’errore Goffin!! 40-15 Rovescio lungo di Goffin, su servizio al limite di Arnaldi. 30-15 Out il diritto ad incrociare di Goffin, in profondità. 15-15 Palla corta fuori giri del classe 1990. Nulla di fatto. 0-15 Molto bene Goffin, dinamico e attento a chiudere sotto rete. 5-5 Game Arnaldiiii! Che bravo: annulla due set-point e rimane in gioco. Punto siglato sotto rete. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 6-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: l’azzurro salva due set-point, match acceso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASinora, Mattteoha guadagnato il 76% dei punti con la prima di servizio. Per David, invece, il 67%.assistito dal fisioterapista: ferite su gomito e ginocchio, relative alla seconda palla-set del belga. Qualche abrasione per lui, speriamo nulla di grave. Lunga medicazione per il numero 54 del ranking. 6-5 Gameche serve sul corpo e induce all’errore!! 40-15 Rovescio lungo di, su servizio al limite di. 30-15 Out il diritto ad incrociare di, in profondità. 15-15 Palla corta fuori giri del classe 1990. Nulla di fatto. 0-15 Molto bene, dinamico e attento a chiudere sotto rete. 5-5 Gameiii! Che bravo: annulla due set-e rimane in gioco. Punto siglato sotto rete.

LIVE Arnaldi-Goffin 4-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga serve per il set - Buon divertimento e buon tennis a tutti! L’appuntamento di giornata sarà il terzo match a partire dalle ore 12. 40-30 In rete il dritto in uscita di servizio. A tra poco per il live dell’azzurro! Ci siamo! 15. 1-0 Game Arnaldi, rovescio vincente lungo linea che infila il belga. In palio quest’oggi il pass per gli ottavi, chi avanza se la vedrà con uno tra il francese Humbert e lo svizzero Kym ... (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 4-5 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Allarme! Da 40-0 a 40-40 con due brutti errori di Arnaldi. PRIMO SET – Grossolano errore di Goffin col rovescio in volée, 40-0. PRIMO SET – Lungo il recupero di Arnaldi sulla palla corta stoppata al volo di Goffin, 40-30. PRIMO SET – Si parte con Arnaldi al servizio. 2-3, ma c’è da recuperare il break. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga torna avanti. - 00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry). 3-5 Game Goffin che salva a rete la palla del contro break e consolida il vantaggio. Inizio difficile per l’unico italiano in campo a Basilea, contro Goffin che ben conosce questo torneo. (Oasport.it)