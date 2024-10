Ilrestodelcarlino.it - L’incubo alluvione. Si rompono gli argini. Straripano i torrenti. Un migliaio di sfollati

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Le martellanti allerte meteo dei giorni scorsi purtroppo non sbagliavano. In poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, Reggio e provincia si sono risvegliati in un incubo, con il Crostolo in zona ex Accorsi, il canalazzo Tassone e il Cavo Cava che uno dopo l’altro hanno spaccato gliin vari punti tra le 4,50 e le 7 del mattino, allagando la pianura tra Cadelbosco, Villa Seta, Bagnolo e Santa Vittoria di Gualtieri. Allagamenti anche in città e nelle frazioni reggiane, a causa del Rodano, del Modolena e di rii minori; le persone evacuate sono undici. Uninvece glidalla zona alluvionata, quasi tutti sul territorio cadelboschese. Sin dalle 3 della notte tra sabato e ieri il sindaco Marino Zani con il suo staff si sono riuniti in Comune insieme a Protezione civile e decine di volontari, anche delle società sportive e dell’Anpas.