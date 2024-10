Calciomercato.it - L’errore dell’arbitro è troppo evidente, partita da ripetere: decisione UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024): ladeve rigiocarsi, è stata già fissata la nuova data per l’incontro Il ritorno del campionato è stato all’insegna delle polemiche. In Serie A numerose partite sono state accompagnate da infuocati dibattiti sulle decisioni degli arbitri. Da Milan-Udinese a Lazio-Juventus, arrivando a Empoli-Napoli e Roma-Inter, tutti i match con le grandi in campo hanno avuto episodi dubbi o contestati. Figc (LaPresse) – Calciomercato.itVeementi proteste e dichiarazioni al veleno da parte dei dirigenti, come quelle del direttore sportivo della Lazio Fabiani o dell’Empoli Gemmi, che tirano in ballo arbitri o Var. C’è di che discutere però anche nelle serie minori condel direttore di gara che costringe alla ripetizione dell’incontro.