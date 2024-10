Game-experience.it - LEGO Horizon Adventures ha raggiunto la fase Gold, l’annuncio in una clip simpatica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Guerrilla Games ha annunciato chehaufficialmente la, confermando di conseguenza che il nuovo gioco d’azione ed avventura verrà rilasciato come da programma nella giornata il 14 novembre su PC, PS5 e Nintendo Switch. Questo importante annuncio è avvenuto attraverso unacondivisa direttamente dal team di sviluppo olandese, con Aloy che si imbatte all’improvviso in un gigantesco bullone dorato che si staglia in cielo con grande fierezza. Ricordiamo cheè sviluppato da Guerrilla Games insieme a Studio Gobo, consentendo ai fan di vivere una nuova avventura con protagonista la giovane e coraggiosa guerriera dai capelli rossi, impegnata però in questo caso ad esplorare un post-apocalittico caratterizzato da una gran quantità di mattoncini colorati.