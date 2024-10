L'Archivio di Stato si svela in due aperture straordinarie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell'ambito del piano di valorizzazione promosso dal Ministero della Cultura, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone due aperture straordinarie della sede di Forlì la mattina di sabato 26 ottobre e di sabato 23 novembre. L'iniziativa Archivio Open Day. Istruzioni per l'uso prevede alle ore Forlitoday.it - L'Archivio di Stato si svela in due aperture straordinarie Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell'ambito del piano di valorizzazione promosso dal Ministero della Cultura, l'didi Forlì-Cesena propone duedella sede di Forlì la mattina di sabato 26 ottobre e di sabato 23 novembre. L'iniziativaOpen Day. Istruzioni per l'uso prevede alle ore

Archivio di Stato di Napoli : grazie al Pnrr restaurati gli storici giardini. Restituito un gioiello verde alla città - Finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU, questo progetto beneficia del supporto dell’associazione “EroiNormali”, un incubatore di pensiero civico e iniziative di pubblica utilità. Questo risultato rappresenta un esempio straordinario di sviluppo degli Istituti archivistici come poli culturali aperti alla cittadinanza, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a ... (Ildenaro.it)

Musica tra arte e carte : concerto per flauto e pianoforte all'Archivio di Stato di Padova - Serata conclusiva del piano di valorizzazione autunnale con visite guidate ai depositi archivistici e al laboratorio di restauro. Nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2024 del Ministero della Cultura (MIC) sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, l’Archivio di Stato di Padova... (Padovaoggi.it)

Archivio di Stato - i clic dimenticati sulle attività dei fascisti urbinati - Insomma un’occasione unica per scoprire la Urbino di quasi cento anni fa. Domani torna negli Archivi di Stato italiani la quattordicesima edizione della “Domenica di Carta“: un’occasione di apertura straordinaria degli enti che proporranno speciali esposizioni. Spiccano tra le varie foto, una serie di scatti realizzati per la visita del gerarca Guido Pallotta il 19 gennaio 1940 in una città ... (Ilrestodelcarlino.it)