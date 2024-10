La soap turca La rosa della vendetta: riallacciate le fila della trama con i nuovi episodi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stasera, 20 ottobre 2024, i fan della soap opera turca “La rosa della vendetta” possono prepararsi a una serata ricca di emozioni. Mediaset trasmetterà in replica streaming gli episodi 32, 33 e 34 della serie, che continuano a tenere alta l’attenzione dei telespettatori con colpi di scena e dinamiche familiari complesse. In questo articolo, approfondiremo eventi chiave della trama e i rapporti tra i personaggi, offrendo uno sguardo dettagliato sulle tensioni in corso. Le minacce di Ibrahim e la verità su Gara Uno dei momenti più intensi degli episodi recenti è rappresentato dalla minaccia di Ibrahim nei confronti di Deva. Ibrahim, spinto dalla paura di perdere Gara, sta considerando di rivelare alla giovane il segreto che la lega alla sua vera madre, Firuze. Gaeta.it - La soap turca La rosa della vendetta: riallacciate le fila della trama con i nuovi episodi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stasera, 20 ottobre 2024, i fanopera“La” possono prepararsi a una serata ricca di emozioni. Mediaset trasmetterà in replica streaming gli32, 33 e 34serie, che continuano a tenere alta l’attenzione dei telespettatori con colpi di scena e dinamiche familiari complesse. In questo articolo, approfondiremo eventi chiavee i rapporti tra i personaggi, offrendo uno sguardo dettagliato sulle tensioni in corso. Le minacce di Ibrahim e la verità su Gara Uno dei momenti più intensi deglirecenti è rappresentato dalla minaccia di Ibrahim nei confronti di Deva. Ibrahim, spinto dalla paura di perdere Gara, sta considerando di rivelare alla giovane il segreto che la lega alla sua vera madre, Firuze.

