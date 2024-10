“La Las Vegas di Napoli? Siamo un baluardo del matrimonio (ignorate la mafia)”: Il Castello delle Cerimonia finisce sul The Times (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Grand Hotel La Sonrisa, noto ai telespettatori di Real Time come “Il Castello delle cerimonie” con a capo Donna Imma Polese ha chiuso i battenti. Il Comune di Sant’Antonio Abate (Napoli) ha acquisito la proprietà. Ad annunciarlo, circa una settimana fa, è la sindaca Ilaria Abagnale: “Abbiamo atteso per 8 mesi la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ordina la confisca dell’immobile e l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila mq a patrimonio del Comune”. La notizia è arrivata fino in Gran Bretagna. Sul The Times, infatti, è apparso un articolo con il titolo emblematico: “La Las Vegas di Napoli? Siamo un baluardo del matrimonio (ignorate la mafia)”. Il programma è molto conosciuto perché viene trasmesso con il titolo”My Crazy Italian Wedding”, in onda su TLC della Warner Bros sia nel Regno Unito che in Irlanda. Ilfattoquotidiano.it - “La Las Vegas di Napoli? Siamo un baluardo del matrimonio (ignorate la mafia)”: Il Castello delle Cerimonia finisce sul The Times Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Grand Hotel La Sonrisa, noto ai telespettatori di Real Time come “Ilcerimonie” con a capo Donna Imma Polese ha chiuso i battenti. Il Comune di Sant’Antonio Abate () ha acquisito la proprietà. Ad annunciarlo, circa una settimana fa, è la sindaca Ilaria Abagnale: “Abbiamo atteso per 8 mesi la pubblicazionemotivazioni della sentenza che ordina la confisca dell’immobile e l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila mq a patrimonio del Comune”. La notizia è arrivata fino in Gran Bretagna. Sul The, infatti, è apparso un articolo con il titolo emblematico: “La Lasdiundella)”. Il programma è molto conosciuto perché viene trasmesso con il titolo”My Crazy Italian Wedding”, in onda su TLC della Warner Bros sia nel Regno Unito che in Irlanda.

