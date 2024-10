Sport.quotidiano.net - Juventus-Stoccarda in tv: dove vedere la Champions. Le ultime sulle formazioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino, 21 ottobre 2024 - Terzo impegno inLeague per la, finora a punteggio pieno nella massima competizione europea grazie alle vittorie ai danni di Psv Eindhoven e Lipsia. Dopo aver sconfitto gli olandesi per 3-1 all'Allianz Stadium e i tedeschi per 3-2 in trasferta, i bianconeri affrontano un altro avversario proveniente dalla Bundesliga come lo, che nelle prime due giornate ha raccolto appena un punto, avendo perso 3-1 sul campo del Real Madrid e pareggiato in casa per 1-1 con lo Sparta Praga. In campionato le cose non vanno meglio: la compagine guidata da Sebastian Hoeness non vince da cinque turni, è reduce dal netto 4-0 rimediato a Monaco di Baviera contro il Bayern e in classifica occupa la decima posizione, con 15 gol fatti (terzo miglior attacco) e altrettanti incassati.