In viaggio nella Magna Graecia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cultore della lingua italiana e “Dantista”, membro di prestigiose accademie ed istituti culturali nazionali ed internazionali, dalla sua Maratea Sisinni continua a vergare pagine per spiegare alle nuove generazioni come conoscere e far conoscere il patrimonio culturale del nostro Paese. «Semplicemente viaggiando in Italia». Professore, lei continua a ricercare dal passato gli stimoli per le nuove generazioni. «Ho compreso da giovinetto che il passato, che si fa memoria, fa rivivere momenti di vita significativi per la conoscenza, utili per l’arricchimento dell’esperienza e fecondi di proficui insegnamenti. Forse sono nato con la vocazione della ricerca! Sta di fatto che abitare l’antico e auscultare la parola del passato mi hanno insegnato a viverenorma, rispettando con la mia libertà quella degli altri, e ad avere sempre più fame e sete di conoscenza.