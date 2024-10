In 400 per difendere la Palestina. Corteo antifascista in centro. Riflettori contro la guerra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Corteo imponente ha attraversato il centro storico di Massa, portando con sé la voce di circa 400 persone unite contro la guerra in Palestina e il controverso ddl 1660. Una manifestazione che ha saputo coinvolgere la città, accendendo i Riflettori su questioni internazionali e locali, con una partecipazione significativa nonostante la pioggia. Da Piazza Bertagni fino a Piazza Aranci, i manifestanti hanno scandito slogan in solidarietà con il popolo palestinese e libanese, ribadendo il loro diritto a protestare contro leggi percepite come oppressive e restrittive della libertà. Presenti numerose sigle antifasciste, associazioni di sinistra antagonista e attivisti, tra cui ’Casa Rossa Occupata’. Una forte protesta annunciata due settimane fa, quando i pullman dei militanti toscani diretti alla manifestazione di Roma erano stati fermati dalla polizia. Lanazione.it - In 400 per difendere la Palestina. Corteo antifascista in centro. Riflettori contro la guerra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unimponente ha attraversato ilstorico di Massa, portando con sé la voce di circa 400 persone unitelaine ilverso ddl 1660. Una manifestazione che ha saputo coinvolgere la città, accendendo isu questioni internazionali e locali, con una partecipazione significativa nonostante la pioggia. Da Piazza Bertagni fino a Piazza Aranci, i manifestanti hanno scandito slogan in solidarietà con il popolo palestinese e libanese, ribadendo il loro diritto a protestareleggi percepite come oppressive e restrittive della libertà. Presenti numerose sigle antifasciste, associazioni di sinistra antagonista e attivisti, tra cui ’Casa Rossa Occupata’. Una forte protesta annunciata due settimane fa, quando i pullman dei militanti toscani diretti alla manifestazione di Roma erano stati fermati dalla polizia.

