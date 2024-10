Il potente monologo teatrale 'Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta' in scena a Roma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il primo racconto scritto da Sandro Bonvissuto diventa un reading teatrale, magistralmente interpretato da Valerio Aprea: il 15 ottobre si inaugura la nuova Stagione del Teatro India con Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, tratto dal primo racconto di Sandro Romatoday.it - Il potente monologo teatrale 'Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta' in scena a Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il primo racconto scritto da Sandro Bonvissuto diventa un reading, magistralmente interpretato da Valerio Aprea: il 15 ottobre si inaugura la nuova Stagione del Teatro India con Ilin cui miomi haadin, tratto dal primo racconto di Sandro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il potente monologo teatrale 'Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta' in scena a Roma - Una biografia dell’infanzia fatta di parole scolpite sul selciato della memoria, per imparare a pedalare sulle strade del mondo. Scritta da Sandro Bonvissuto, autore irregolare, puntuto, ironico. E me ... (romatoday.it)

Al via la vendita dei biglietti singoli per i primi spettacoli della rassegna Il Grande Teatro al Nuovo di Verona - Proseguirà invece fino al 23 ottobre la vendita degli abbonamenti per la rassegna "Divertiamoci a Teatro" ... (veronasera.it)

Visita Onori militari a re Carlo nel primo giorno del tour in Australia - Re Carlo ha ricevuto oggi gli onori militari di tutti i corpi delle forze armate australiane, un benvenuto prestigioso per dare il via alla sua visita di nove giorni in Australia e nelle Isole Samoa. (bluewin.ch)