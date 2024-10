Il maltempo flagella l’Italia e causa un morto in Emilia Romagna. L’Anbi lancia l’allarme e chiede al governo di mettere al primo posto dell’agenda politica la sicurezza idrica del Paese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l’ennesima siccitosa estate, il maltempo torna a flagellare l’Italia colpendo soprattutto l’Emilia Romagna dove, a causa delle alluvioni, c’è stato anche un morto. “In un conflitto, quando a cadere è la capitale, generalmente significa la resa, ma questo non vogliamo che accada in Emilia Romagna, anche se ad essere colpita dall’estremizzazione degli eventi meteorologici stavolta è stata Bologna, capoluogo di una regione alla quarta, drammatica alluvione in 16 mesi. A poco importa ricordare che la rete idraulica minore, benché travolta dalle esondazioni dei fiumi come il resto del territorio, stia ora contribuendo in maniera determinante allo scolo delle acque alluvionali o che è ripartita la rete di solidarietà operativa dei Consorzi di bonifica da tutta Italia”. Lanotiziagiornale.it - Il maltempo flagella l’Italia e causa un morto in Emilia Romagna. L’Anbi lancia l’allarme e chiede al governo di mettere al primo posto dell’agenda politica la sicurezza idrica del Paese Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l’ennesima siccitosa estate, iltorna arecolpendo soprattutto l’dove, adelle alluvioni, c’è stato anche un. “In un conflitto, quando a cadere è la capitale, generalmente significa la resa, ma questo non vogliamo che accada in, anche se ad essere colpita dall’estremizzazione degli eventi meteorologici stavolta è stata Bologna, capoluogo di una regione alla quarta, drammatica alluvione in 16 mesi. A poco importa ricordare che la rete idraulica minore, benché travolta dalle esondazioni dei fiumi come il resto del territorio, stia ora contribuendo in maniera determinante allo scolo delle acque alluvionali o che è ripartita la rete di solidarietà operativa dei Consorzi di bonifica da tutta Italia”.

