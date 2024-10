Metropolitanmagazine.it - Il comune di Avetrana ha chiesto la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi: lo annuncia il sindaco Antonio Iazzi

(Di lunedì 21 ottobre 2024)chiede latv disponibile su Disney+ basatadi. Loin una nota ufficiale ildi, chiesta lasuL’amministrazione comunale diha deposto, attraverso i suoi avvocati, un ricorso cautelare per chiedere la rettifica del titolotv (-Qui non è Hollywood) e la suaimmediata. Adrlo in una nota ufficiale – come riportato dall‘ANSA – è stato ildi. Latv basataquindicenne, uccisa il 26 agosto 2010, sarà trasmessa il 25 ottobre 2024 su Disney+.