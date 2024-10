Goal Collection Serie D: la Scafatese frena ancora, 0 a 0 con il Sambiase. Il Siracusa cade a Locri, Reggina di misura sul Licata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quattordici gol, grande equilibrio nella 7a giornata del girone I di Serie D che si riscopre ancora più imprevedibile e avvincente nella lotta al vertice. Secondo pari consecutivo per la Scafatese che non va oltre lo 0-0, tra le mura amiche, contro il Sambiase. Rimane in vetta l’11 campano che allunga a 2 punti il vantaggio sul Siracusa caduto, nuovamente, in terra calabrese . La spunta il Locri, Feedpress.me - Goal Collection Serie D: la Scafatese frena ancora, 0 a 0 con il Sambiase. Il Siracusa cade a Locri, Reggina di misura sul Licata Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quattordici gol, grande equilibrio nella 7a giornata del girone I diD che si riscoprepiù imprevedibile e avvincente nella lotta al vertice. Secondo pari consecutivo per lache non va oltre lo 0-0, tra le mura amiche, contro il. Rimane in vetta l’11 campano che allunga a 2 punti il vantaggio sulcaduto, nuovamente, in terra calabrese . La spunta il

Goal Collection Serie D : al Siracusa il big match di giornata - 1 a 0 sulla Reggina. Capolista Scafatese fermata sul pari all'Esseneto di Agrigento - Merito di un mai domo Akragas, fanalino di coda alla vigilia, passato in vantaggio con la rete in mischia di Palazzolo, ripreso nel quarto d’ora finale dall’1-1 di Sowe. Dal testa-coda di Agrigento al big match tra Siracusa e Reggina, deciso dalla rete dagli. . . . Rimane in vetta alla classifica del girone I di serie D la Scafatese che però vede assottigliarsi di due lunghezze il vantaggio sul ... (Gazzettadelsud.it)

Goal collection Serie D : Scafatese con il vento in poppa - Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale - . . Quinta giornata in serie D, goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. Terza affermazione consecutiva per la Vibones. Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di ... (Gazzettadelsud.it)

Goal Collection Serie D : prove di Fuga per la Scafatese - Siracusa e Reggina restano in scia. L'Igea sbanca Acireale - Venticinque gol, massimo bottino fin qui messo a segno nelle prime 4 giornate di campionato che confermano l’ottimo momento di forma della Scafatese in vetta alla classifica. . Canarini che violano il “Generale Gaeta” di Enna ribaltando l’iniziale vantaggio gialloverde ad opera di Lusha. Decisivo l’uno-due mortifero di Neglia e Foggia, quest’ultimo glaciale dagli 11 metri con un docile cucchiaio. (Gazzettadelsud.it)